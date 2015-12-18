بالصور.. "دعم مصر": مشاركة نواب الأحزاب بالائتلاف لا تسقط عضويتهم

أصدر إئتلاف دعم مصر بياناً صحفياً، منذ قليل، بتفاصيل الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة، لجميع النواب المنضمين للإئتلاف، مؤكداً أن الهيئة البرلمانية للائتلاف تضم نواب مستقلين وأخرين منتمين إلى أحزاب: "حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب المحافظين، حزب مؤتمر، حزب حماة وطن، حزب مصر الحديثة، حزب الحرية".

وجرى فى الاجتماع انتخاب النائب سامح سيف اليزل، رئيساً للائتلاف ولم يترشح أمامه أحد، كما تم التصويت من أعضاء الهيئة البرلمانية على تغير اسم الائتلاف إلى ائتلاف دعم مصر.

وتم عرض مشروع اللائحة الداخلية للائتلاف، وتم توزيعها على النواب الحاضريين لابداء أى مقترحات بشائنها سواء بالإضافة أو التعديل أو الحذف، وتم إلغاء الوثيقة السابقة على أن يتقدم النواب المشاركين بطلبات الانضمام إلى الائتلاف، ولم يتضمن الطلب أى شروط أو التزمات على النواب المشاركيين سوا الرغبة فى الانضمام.

وأكد القانونيون من أعضاء الائتلاف أن مشاركة أعضاء الأحزاب الرسمية فى الائتلاف لا يترتب عليه اسقاط عضوية النائب، وفقاً لنص المادة (6) من قانون مجلس النواب، كما لا يتعارض أو يتضارب مع عضويتهم فى أحزابهم أو هيئاتهم البرلمانية، ووقع الحضور جميعاً على طلبات المشاركة الإئتلاف.

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