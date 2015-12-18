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بالفيديو..شاهد مدير أمن القاهرة يقرأ القرآن فى ضريح السيدة نفيسة

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بالفيديو..شاهد مدير أمن القاهرة يقرأ القرآن فى ضريح السيدة نفيسة بالفيديو..شاهد مدير أمن القاهرة يقرأ القرآن فى ضريح السيدة نفيسة
زار اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، عقب صلاة الجمعة مباشرة؛ ضريح السيدة نفسية بمنطقة القديمة، وذلك برفقة الحرس الشخصى الخاص به.

دخل مدير أمن القاهرة إلى الضريح، وأخذ يقرأ القرآن بعد أن وقف فى أحد أركان الضريح، وذلك وسط نظرات المحيطين به بسبب الحرس الشخصى الذى وقف إلى جواره، حيث أكد أحد زوار الضريح للحاضرين أنه شخصية مهمة ولكنه لم يعلم من يكون.

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