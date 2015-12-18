رسمياَ.. دفاع "ياسمين النرش" يطعن على سجنها 4 سنوات

تقدمت هيئة الدفاع عن ياسمين محيى الدين النرش، المعروفة إعلامياَ بـ"سيدة المطار" بمذكرة للطعن على سجنها 4 سنوات وتغريمها أكثر من 50 ألف جنيه، بعد اتهامها بحيازة مخدرات والتعدى على ضابط وارتكاب فعل مخل بالحياء.

وقالت هيئة الدفاع عن "النرش" لـ"اليوم السابع"، اليوم، الجمعة، إنها تنتظر تحديد محكمة النقض لجلسة نظر الطعن.

كانت محكمة جنايات النزهة برئاسة المستشار عبد العليم الجندى، أودعت بتاريخ 2 نوفمبر حيثيات حكمها على "سيدة المطار"، بمعاقبتها بالسجن 4 سنوات وتغريمها 50 ألف و300 جنيه، على خلفية اتهامها بحيازة "جوهر الحشيش"، بقصد الإتجار والتعدى على موظف عام وارتكاب فعل مخل بالحياء.

ونص الحكم على السجن المشدد 3 سنوات وتغريمها خمسون ألف جنيه عما أسند إليها بالتهمة الأولى المتمثلة فى حيازتها بقصد الإتجار جوهر "الحشيش"، وبمعاقبتها بالحبس سنة مع الشغل عما أسند إليها بالتهمتين الثانية والثالثة، ومقاومة السلطات والتعدى على أحد رجال الضبط القضائى بالضرب، وإهانتها بالقول والإشارة موظفاَ عمومياَ" وبتغريمها 300 جنيه عن اتهامها بارتكاب فعل مخل بالحياء.