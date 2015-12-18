مرور القاهرة تضع حواجز حديدية لحين الانتهاء من أعمال تطوير كوبرى وافية

قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور بتعيين خدمات مرورية وحواجز حديدية بمحيط أعمال تجديد فواصل كوبرى أبو وافية دائرة قسم الزاوية الحمراء لمنع وقوع أى حوادث مرورية على أن تتم تلك الأعمال فى الطريق بالتناوب على مدار 4 أسابيع.

وتتم أعمال تجديد الكوبرى دون إجراء أى تحويلات مرورية بأى مناطق لحين انتهاء إحلال وتجديد الفواصل المعدنية أعلى الكوبرى، كما تم وضع الخدمات الإرشادية لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة خلال إجراء أعمال التطوير.

كانت إدارة مرور القاهرة، قد أعلنت إجراء أعمال تطوير أعلى كوبرى وافية من الساعة 12 ليلا لمدة 3 أيام بدأت من الأمس وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد المقبل، وتستمر أعمال تجديد الكوبرى من الجمعة إلى الأحد من كل أسبوع فى الفترة من 2015/12/18 حتى 2016/1/17 .