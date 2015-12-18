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القبض على صاحب مصنع لحيازته 15 طن حلوى غير صالحة للاستخدام الآدمى بالمرج

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القبض على صاحب مصنع لحيازته 15 طن حلوى غير صالحة للاستخدام الآدمى بالمرج القبض على صاحب مصنع لحيازته 15 طن حلوى غير صالحة للاستخدام الآدمى بالمرج
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب مصنع لحيازته 15 طن حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمرج، و حرر محضرا بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحب مصنع لإنتاج الحلويات بنطاق دائرة قسم المرج، بإنتاج سلع غذائية، مستخدما فى عملية الإنتاج خامات خالية من أية فواتير أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها وتعبئتها داخل عبوات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انتقلت قوة أمنية، وتمكنوا من ضبط مسئول المصنع، و6 أطنان مجهولة المصدر، و9 أطنان رواكد من الأعوام السابقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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مصر 365

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