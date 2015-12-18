إصابة 6 أشخاص إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل فى السنطة بالغربية

أصيب 6 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل مكون من طابق واحد، بقرية مسهلة التابعة لمركز السنطة فى محافظة الغربية، ونقل المصابون للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقى العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة بلاغا من شرطة النجدة بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية مسهلة دائرة المركز، وانتقل مأمور المركز والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة وسياراتا إطفاء، وتمت السيطرة على النيران، وتبين انفجار أسطوانة بوتاجاز بعد أن حدث تسرب للغاز أثناء إعداد الطعام، مما أسفر عن انهيار سقف المنزل وإصابة 6 من أصحابه وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.