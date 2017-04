Star Wars يعود بقوّة الى الصالات العربية

بيروت _ إدي اسطا

بعد عشرة أعوام من الانتظار، كل محبي أفلام Star Wars أصبح بإمكانهم مشاهدة الجزء السابع من السلسلة بعنوان Star Wars: The Force Awakens الذي تولّى إخراجه للمرة الأولى J.J. Abrams بعد أن كانت هذه المهمة في الأجزاء الستة الماضية حكراً على المخرج الشهير George Lucas. الفيلم يشهد عودة الممثلين الأصليين للسلسلة التي انطلقت في العام 1977 مع فيلم Star Wars وهم Harrison Ford في دور Han Solo و Carrie Fisher في دور الأميرة Leia و Mark Hamill في دور Luke Skywalker بالإضافة الى مجموعة من الممثلين الجدد الذين انضموا الى الجزء السابع أذكر منهم Daisy Ridley و John Boyega و Oscar Isaac و Adam Driver. من المتوقّع أن يسجّل الفيلم رقماً قياسياً من خلال الإيرادات المتوقع أن يسجلها في نهاية هذا الأسبوع إذ يرجّح أن يحصد 229 مليون دولاراً وإذا تحقق ذلك، يكون الجزء السابع قد كسر الرقم المسجّل باسم فيلم Jurassic World الذي جمع 208.8 مليون دولار في أول ثلاثة أيام من عرضه في الصالات الأميركية، أما عالمياً فمن المتوقّع أن يحصد أكثر من 350 مليون في أول ثلاثة أيام من عرضه. في النهاية يجب الإقرار أن المخرج J.J. Abrams نجح في تغيير الكثير في هذه السلسلة من خلال Star Wars: The Force Awakens فأدخل العاطفة الى مجموعة من المشاهد التي لن أفصح عن مضمونها نزولاً لطلب المخرج الذي وجّهه الى جميع من شاهد الفيلم، بهدف أن يستمتع كل مشاهد بعنصر المفاجأة الذي سعى اليه هذا الأخير. Star Wars: The Force Awakens هو أجمل فيلم مقارنة مع الأفلام الستة السابقة لولا الحنين الى الجزء الأول ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ومصر والأردن ولبنان.