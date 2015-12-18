تامر حسني يحتفل بتخرج زوجته بسمة بوسيل

أحيى الفنان تامر حسني حفل تخرج زوجته بسمة بوسيل من الأكاديمية الإيطالية للأزياء، بحضور طلاب الاكاديمية وعدد من المشاهير من بينهم وفاديا عبد الغني ويارا نعوم.

تامر وبسمة نشرا عبر حسابيهما الرسمي على "انستغرام" مقاطع من الحفل، وعلقت بسمة بقولها إنها تريد أن تشارك الجمهور اللحظات الممتعة التي جرت خلال الاحتفال.

من ناحية أخرى، يعقد تامر حسني حالياً ورشة عمل مع مجموعة من الموزعين الموسيقيين من بينهم عادل حقي، وتوما، وتميم، من أجل إختيار أغنيات ألبومه الجديد، الذى تحدد طرحه في شكل مبدئي في صيف 2016، حيث يرغب تامر بمفاجأة جمهوره بعمل أشكال موسيقية متنوعة.

يذكر أن تامر حسني سيطل خلال الفترة المقبلة في برنامج اكتشاف الأطفال "The Voice Kids"، وهو أول برنامج مخصص لاكتشاف المواهب من الأطفال، كما أنه أول مشاركة لتامر فى هذه النوعية من البرامج، حيث يشارك فى لجنة تحكيمه إلى جانب كاظم الساهر ونانسي عجرم.

يشار إلى أن باسمة بوسيل اتجهت الى تصميم الازياء بعد زواجها وأنجابها من تامر حسني، وهي تعد الزوجة الثانية لفنان التي اختارت مجال تصميم الأزياء من بعد داليدا زوجة رامي عياش.