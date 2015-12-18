نظرة إلى الوراء على نجوم عالميين رحلوا في عام 2015

في عام 2015، قلناً قسراً وداعاً لعدد من أساطير هوليوود ونجوم العالم الذين رحلوا بأعمال مختلفة؛ فمنهم من رحل باكراً، ومنهم من رحل عن عمر عمل فيه على إرث فني كبير تتناقله الأجيال.

من أسماء الراحلين، الذين كسروا قلوب الناس لرحيلهم في سنّ صغيرة Bobbi Kristina Brown الابنة الوحيدة للمغنية الراحلة Whitney Houston، بعد 6 أشهر من إصابتها بأضرار جسيمة في المخّ، وعن عمر ناهز الـ22 عاماً، إثر جرعة زائدة من المخدّرات. وكانت Bobbi قد وجدت في منزلها في إحدى ضواحي أتلانتا ملقاة على وجهها في حوض الاستحمام في 31 يناير/ كانون الثاني من دون أيّ إشارة حيوية.

أمّا ما أدمى قلوب محبي أغاني السبعينيات والثمانينيات الرومانسية فهو وفاة المغني الأسطورة اليوناني Demis Roussos عن عمر ناهز الـ68، في إحدى مستشفيات أثينا، وهو الفنان الذي باع ما لا يقلّ عن 60 مليون أسطوانة من موسيقاه.

أما عن كتّاب السينما الذين تركوا بصمة في عالم الأفلام، فقد رحلت Melissa Mathison كاتبة سيناريو فيلم الثمانينات الشهير، ومبتدعة شخصية المخلوق الفضائي ET ، صاحب الإصبع الموَّجه نحو السماء، قائلاً: Home أي موطني.

نظرة إلى الوراء على أسماء وصور نجوم السينما والتلفزيون ووسائل الإعلام والموسيقى الذين فقدناهم في هذا العام.

علاقات المشاهير العاطفية لعام 2015