أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نظرة إلى الوراء على نجوم عالميين رحلوا في عام 2015

Google+ Print

الجمعة 18-12-2015 14:51

في عام 2015، قلناً قسراً وداعاً لعدد من أساطير هوليوود ونجوم العالم الذين رحلوا بأعمال مختلفة؛ فمنهم من رحل باكراً، ومنهم من رحل عن عمر عمل فيه على إرث فني كبير تتناقله الأجيال.
من أسماء الراحلين، الذين كسروا قلوب الناس لرحيلهم في سنّ صغيرة Bobbi Kristina Brown الابنة الوحيدة للمغنية الراحلة Whitney Houston، بعد 6 أشهر من إصابتها بأضرار جسيمة في المخّ، وعن عمر ناهز الـ22 عاماً، إثر جرعة زائدة من المخدّرات. وكانت Bobbi قد وجدت في منزلها في إحدى ضواحي أتلانتا ملقاة على وجهها في حوض الاستحمام في 31 يناير/ كانون الثاني من دون أيّ إشارة حيوية.
أمّا ما أدمى قلوب محبي أغاني السبعينيات والثمانينيات الرومانسية فهو وفاة المغني الأسطورة اليوناني Demis Roussos عن عمر ناهز الـ68، في إحدى مستشفيات أثينا، وهو الفنان الذي باع ما لا يقلّ عن 60 مليون أسطوانة من موسيقاه.
أما عن كتّاب السينما الذين تركوا بصمة في عالم الأفلام، فقد رحلت Melissa Mathison كاتبة سيناريو فيلم الثمانينات الشهير، ومبتدعة شخصية المخلوق الفضائي ET ، صاحب الإصبع الموَّجه نحو السماء، قائلاً: Home أي موطني.

نظرة إلى الوراء على أسماء وصور نجوم السينما والتلفزيون ووسائل الإعلام والموسيقى الذين فقدناهم في هذا العام.

 

علاقات المشاهير العاطفية لعام 2015

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي