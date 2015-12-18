بالأسماء.. من شغل بحث الناس على Google 2015؟

من الهجمات الإرهابية في أوروبا الى إنهيار Lamar Odom الى الأفلام والأغنيات والشخصيات، كلها مواضيع واسماء بحث عنها مستخدمو محرّك Google في العام 2015.

فقد صدر عن هذا المحرّك العملاق القائمة السنوية لأكثر المصطلحات بحثا ضمن فئات عديدة ومنوّعة في العالم عامة وأمريكا خاصة، فتصدّر زوج Khloe Kardashian القائمة عالمياً وطبعاً في الولايات المتحدة، أما المرتبة الثانية فاحتلها فيلم Jurassic World ، تلاه فيلم American Sniper ، واحتلت Caitlyn Jenner المرتبة الرابعة في أمريكا.

ومن المواضيع التي تمّ البحث عنها على Google على خلال 2015أيضاً، كان حمل Kim Kardashian، أغنية Adele الجديدة Hello الى جانب تصاريح السياسي الأمريكي Donald Trump.

محرّك البحث Google يستند في القائمة السنوية التي ينشرها نهاية كل عام على نسبة التصفّح للموضوعات الأكثر بحثاً وشعبية خلال العام من أسماء مشاهير في كل المجالات: سياسة، فن، رياضة، غذاء، إلى جانب البحث عن الكوارث الطبيعية التي ضربت بعض الدول في 2015.