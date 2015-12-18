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ما هو اللقب الجديد الذي حازت عليه التركية توبا بيوكستون؟

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الجمعة 18-12-2015 21:21

باختيار طلاب جامعة "سليمان شاه" التركية النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بإيلين في "العشق الأسود" سفيرة للسلام لعام 2015 حيث تم تكريمها وتسليمها الدرع في حفل اختتام برنامج "خلق عالم أفضل" التابع لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لطلاب الجامعات الذي نظم على مدار يومين، تكون النجمة توبا بويوكستون هذا العام هي النجمة التركية الأكثر تأثيراً في تركيا وخارجها بأعمالها الخيرية والتنموية كسفيرة نوايا حسنة في منظمة الطفولة "اليونسيف" وأكثر سفراء النوايا الحسنة الأتراك نشاطاً إثر تسلمها جوائز عالمية وتركية عديدة في عام 2015 .
وخلال تسلم توبا بويوكستون جائزتها التكريمية عبّرت عن سعادتها وفخرها بمنحها هذه الجائزة الرفيعة قائلة: "أتمنى أن أستحق هذا التكريم، وهذا اللقب، وأن أستمر على هذا النهج في المستقبل، وأتمنى أن نظل جميعاً نحاول القيام بمشاريع خيرية دائماً قدر المستطاع، ولا ندع المصاعب تحد من رغبتنا في ذلك".

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