هل يذهب مسلسل"العراب- نادي الشرق" ضحية الخلافات؟

بعد النجاح الذي حققه مسلسل العراب – نادي الشرق للمخرج حاتم علي في موسم رمضان الماضي وتحقيقه نسب مشاهدة مرتفعة يبدو أن الكثير من الغموض يلفّ الجزء الثاني من المسلسل وخصوصاً في ظل ارتباط نجومه بعدد من الأعمال الأخرى ولعل في مقدمتهم باسل خياط و باسم ياخور وحتى أمل بوشوشة التي أعلنت مؤخراً بشكل ضمني أنه ليس لديها أية معلومات عن الجزء الجديد من المسلسل ولم تفاتحها الشركة المنتجة بخصوصه فما هي القصة ولماذا كل هذا الغموض؟

"سيدتي نت" تنفرد بنشر التفاصيل

المعلومات الخاصة والحصرية التي حصل عليها " سيدتي نت " تفيد بحصول خلافات حادة بين المنتج إياد نجار مالك شركة كلاكيت المنتجة للمسلسل من جهة و السيناريست رافي وهبي كاتب المسلسل من جهة أخرى. وبحسب المصادر فإن سبب الخلافات يعود إلى تأخر رافي في تقديم حلقات الجزء الثاني مع أن موعد التصوير المحدد من قبل الشركة المنتجة والمخرج حاتم علي هو شهر فبراير 2016 القادم. في حين أن الكاتب لم ينه سوى ثلاث أو أربع حلقات فقط. وبذلك سيتأخر التصوير كثيراً ويحصل مثلما حصل في الموسم الماضي حين كانت عمليات التصوير مستمرة بينما الكاتب لم ينته من النص. وهو ما أحدث الكثير من التأخير وغيره من المشاكل.

إخطار بالإسراع أو فسخ العقد

وأكدت المصادر أن المنتج نجار أرسل للكاتب رافي وهبي قبل مدة ليست بالقصيرة إخطاراً يطلب منه الإسراع بكتابة الحلقات وإلا سيقوم بفسخ العقد بينهما. وهو ما أغضب وهبي الذي لم يستجب للإخطار وبقيت الأمور معلقة.

التفاوض جار مع سامر رضوان

وبعد ذلك ومع عدم استجابة الكاتب رافي وهبي الذي قالت المصادر إن له أسبابه ومن بينها مستحقات مالية سابقة على الشركة المنتجة، بدأ المنتج إياد نجار بالتفاوض مع السيناريست سامر رضوان لإكمال المهمة كونه من أشهر الكتاب السوريين وهو ما بدا ولو بشكل ضمني حين أعلن رضوان عن اتفاقه مع شركة "إيجل فيلمز" على إلغاء مسلسل " أطلقوا الرصاص " الذي كان مقرراً أن يتم تصويره مطلع العام المقبل وأن يؤدي دوري البطولة فيه عابد فهد وماغي بو غصن. وأعلن رضوان أنه بصدد إنجاز الإجراءات القانونية مع شركة إنتاج سورية لإنجاز عمل سيتم تصويره في شهر فبراير المقبل دون أن يعلن صراحة أنه "العراب" .

نقطة مثيرة للجدل في العقد

ومع كل ذلك فإن هناك نقطة قانونية شديدة الأهمية اطلع "سيدتي نت" على تفاصيلها من مصادره تشير إلى أن العقد الموقع بين الكاتب رافي وهبي و المنتج إياد نجار لا يسمح لأي طرف بالتصرف بالنص دون الرجوع للآخر أو موافقته وأن هناك نقطة أخرى تتيح للمنتج خيارات أخرى في حال التأخر بتسليم النص وهو ما يزيد الأمور تعقيداً ويضع الكثير من التساؤلات حول مصير المسلسل.

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