حصاد المحترفين - عمرو وردة لـ في الجول: كان عاما رائعا ولن أعود لمصر

حصاد المحترفين هي فقرة يقدمها موقع FilGoal للحديث عن ما قدمه اللاعبين المصريين في الخارج طوال عام 2015 والذي أوشك على النهاية.

تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن جناح هال سيتي أحمد المحمدي ومتوسط ميدان ناسيونال ماديرا علي غزال.. موعدنا في حلقة اليوم مع صانع ألعاب فريق بانيتوليكوس اليوناني عمرو وردة.

وانتقل وردة في فترة سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف الأهلي بعد أن قضى منتصف العام في صفوف فريق الاتحاد السكندري وقدم مستويات رائعة للغاية.

وفي النصف الآخر من العام خاض اللاعب الشاب تجربة جديدة في مسيرته الكروية حين انتقل لصفوف الفريق اليوناني وأبهر الجميع بعروضه الجيدة جدًا مما أدى لاهتمام العديد من الأندية اليونانية به مثل باوك، أولمبياكوس وباثانيكوس.

ليس هذا فقط، فقد انضم صانع ألعاب الأهلي السابق إلى المنتخب المصري الأول وشارك في مباراتي تشاد في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018.

وحول هذا العام تحدث وردة مع FilGoal حيث قال في هذا السياق "كان عاما رائعا بكل تأكيد، حيث انتقلت للعب في أوروبا، الكرة هنا مختلفة تماما، وسعيد جدًا وكل شيء يسير على ما يرام".

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري السابق "كما شهد هذا العام انضمامي للمنتخب الأول، في خطوة جيدة جدًا في مسيرتي الكروية".

وردة تحدث عن أفضل لحظاته مع فريقه حيث قال "أفضل هدف لي كان في مباراة استاريس، وأحرزته بالرأس واختير أفضل هدف في ذلك الأسبوع، أما بالنسبة للمباراة الأفضل فكانت مباراة استاريس أيضًا ثم مباراة أولمبياكوس الأخيرة".

وأنهى عمرو تصريحاته قائلًا " لم أخذ حقي وفرصتي بالشكل الكافي في مصر، لذلك لن أعود، فأنا سعيد للغاية في أوروبا والناس في اليوناني تقف بجواري وتقدرني كثيرًا".