في الجول يكشف.. لماذا أصر الأهلي على مواجهة سموحة

احتشدت الجماهير ومنعت الحافلة من التوجه للملعب فذهب اللاعبون متأخرون ولم يقوموا بالإحماء اللازم لظروف خارجة عن إرادتهم ولعبوا المباراة ونالوا هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام سموحة.

FilGoal.com يكشف كواليس ليلة الخميس التي كان من الممكن أن تلغى فيها مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز لكنها لعبت بعد تأجيلها ساعتين.

وصرح جوزيه بيسيرو مدرب القلعة الحمراء بعد المباراة أنه أراد تأجيل اللقاء لشعوره أن اللاعبين غير جاهزين لخوضها بعد ما حدث.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل النادي الأهلي أن الاتجاه فعلا كان عدم خوض المباراة وطلب تأجيلها بعد حصار الجمهور للحافلة ومنع اللاعبين من التحرك بها.

فتحدث قبل اللقاء أحد أعضاء مجلس الإدارة البارزين إلى مدير قطاع الكرة بالنادي عبد العزيز عبد الشافي وأبلغه أنه سيفعل كل ما في وسعه لكي تتأجل المباراة.

وتوجه "زيزو" مباشرة إلى جوزيه بيسيرو المدرب لينقل له رغبة الإدارة وهو ما رحب به البرتغالي إلا أنه فضل استشارة اللاعبين.

واتفق اللاعبون على خوض المباراة ونقلوا للجهاز الفني رغبتهم تلك وأكدوا أنهم مستعدين لمواجهة سموحة على الرغم من شتات التركيز الذي نال منهم بسبب ما حدث.

فبدأوا اللقاء وقدموا أداء باهتا لينالوا هزيمة قاسية على ملعب بتروسبورت هي الثانية لهم هذا الموسم في الدوري بعد خسارتهم أمام مصر المقاصة بهدف دون رد.