إحالة واقعة سوء تعامل مديرة التأمين الصحى بمنوف مع المرضى للتحقيق

قرر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم، الجمعة، إحالة واقعة اتهام مديرة العيادة الشاملة للتأمين الصحى بمنوف بالتعامل مع مرضى فيروس "سى" بشكل غير لائق إلى التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد المحافظ المنوفية اتخاذ الإجراءات القانونية فى حال ثبوت صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من سوء تعامل المذكورة مع المرضى عقب اعتراضهم على تأخر حضور الأطباء أكثر من ساعة عن مواعيد الكشف المعلنة.
وشدد عبد الباسط على ضرورة حسن معاملة المرضى حتى يشعروا بالخدمة المقدمة لهم، والرفق بهم وبذويهم ومراعاة حالتهم النفسية والتزام الأطباء وأطقم التمريض بمواعيد الحضور المعلنة.