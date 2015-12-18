إحالة واقعة سوء تعامل مديرة التأمين الصحى بمنوف مع المرضى للتحقيق

قرر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم، الجمعة، إحالة واقعة اتهام مديرة العيادة الشاملة للتأمين الصحى بمنوف بالتعامل مع مرضى فيروس "سى" بشكل غير لائق إلى التحقيق.

وأكد المحافظ المنوفية اتخاذ الإجراءات القانونية فى حال ثبوت صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من سوء تعامل المذكورة مع المرضى عقب اعتراضهم على تأخر حضور الأطباء أكثر من ساعة عن مواعيد الكشف المعلنة.

وشدد عبد الباسط على ضرورة حسن معاملة المرضى حتى يشعروا بالخدمة المقدمة لهم، والرفق بهم وبذويهم ومراعاة حالتهم النفسية والتزام الأطباء وأطقم التمريض بمواعيد الحضور المعلنة.