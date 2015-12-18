بالصور.. انطلاق فعاليات مبادرة "حوار بلا عنف" بأسوان

انطلقت صباح اليوم، الجمعة، فعاليات مبادرة "حوار بلا عنف" التى تنظمها جمعية المستقبل بأسوان، بالتعاون مع منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، بهدف نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر.

وأكد سمير كامل، مدير جمعية المستقبل، أن المبادرة شارك فيها نحو 100 طالب بالمدارس الإعدادية فى معسكر اليوم الواحد بنزل الشباب بمدينة أسوان، وتضمنت تنظيم سلسلة من الندوات والمحاضرات لتوعية الطلاب بمفهوم قبول الآخر والتسامح ومواجهة التحرش، مشيراً إلى أن الفعاليات تضمنت أيضا تنظيم العديد من الأنشطة الفنية والرياضية على مدار اليوم التثقيفى.

وأوضح "كامل"، أن أعضاء جمعية المستقبل بأسوان، يشاركون فى منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية منذ عام 2004، ويضم هذا المنتدى لفيف من قيادات الدين الإسلامى والمسيحى والشباب من الجنسين وينظم العديد من الندوات والمؤتمرات لتعزيز ثقافة قبول الآخر والمواطنة.



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