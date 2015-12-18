الإفراج عن 7 من أفراد سفينة "ميخانيك تشيبوتاريوف" الروسية فى ليبيا

> أعلن مدير لجنة التحقيقات فى النيابة العامة الليبية الصديق الصور أن النيابة العامة الليبية أفرجت عن سبعة من أفراد سفينة "ميخانيك تشيبوتاريوف" الروسية، الذين تم احتجازهم فى ليبيا.

وقال الصديق الصور - لوكالة أنباء " نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة إن "قبطان السفينة واثنين من معاونيه لا يزالون قيد الاعتقال"، مشيرا إلى أنه قبل عدة أيام تم الإفراج عن سبعة بحارين، تمت تبرئتهم، مضيفا أن "الأشخاص الثلاثة الآخرين، القبطان واثنين من معاونيه، فقد أحيلوا للمحكمة بتهمة التهريب".

وكان الرئيس الشيشانى رمضان قاديروف قد أعلن - فى وقت سابق اليوم - أنه تم الإفراج عن طاقم السفينة الروسية "ميخائيل تشيبوتاريوف" المحتجزة فى ليبيا.

يشار إلى أن أجهزة الأمن الليبية فى طرابلس قد احتجزت السفينة التى تحمل علم روسيا فى ميناء طرابلس واعتقلت طاقمها، وقامت بتحويل أوراقهم إلى مكتب النائب العام للاشتباه بشروعهم فى تهريب الوقود والمحروقات من ليبيا بدون إذن السلطات الليبية المعنية.

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