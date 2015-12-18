أخبار فلسطين اليوم.. حنان عشراوى تطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، دعت عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوى المجتمع الدولى إلى ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لوقف التشويه والتلاعب فى النظام القضائى والقانونى.

وقالت حنان عشراوى: إن إسرائيل أصبحت رهينة لعنصريتها وفاشيتها حيث شوهت سياساتها وإجراءاتها بهدف حماية المستوطنين غير الشرعيين وجيش الاحتلال من المساءلة القضائية وضمان إفلاتهم من المساءلة، وإن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تواصل تعزيز منطق الإفلات من العقاب.

ومن أخبار فلسطين اليوم أيضا، أصيب العشرات بحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم فى مسيرة بلعين الأسبوعية، وأمطرت قوات الجيش الإسرائيلى المتظاهرين بالقنابل الغازية والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وتوغلت لتصل إلى مشارف القرية من الجهة الغربية.

وانطلقت المسيرة من مركز القرية وبمشاركة أهالى القرية وأصدقائها النشطاء الدوليين والإسرائيليين الذين يرفضون الاحتلال بكافة أشكاله، ورفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الشهيد الوزير زياد أبو عين.

ومن أخبار فلسطين اليوم، عرضت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان الفيلم الوثائقى "المختبر"، والذى يتضمن كيفية استخدام الجيش الإسرائيلى وشركات الأسلحة للميادين الفلسطينية كتجارب لأسلحتهم ومنتجاتهم العسكرية لتسويقها فى العالم وجنى الأرباح الهائلة خلال ذلك.

ودعت اللجنة الشعبية على لسان منسقها عبد الله أبو رحمة، المؤسسات الحقوقية إلى وقف ذلك ومحاكمة إسرائيل وعدم استخدام الفلسطينيين كمختبر للأسلحة الإسرائيلية، داعية دول العالم إلى مقاطعة شراء تلك الأسلحة من إسرائيل.