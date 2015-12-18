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تشكيل لجنه لفحص أرقام بطاقات التموين المسروقة بكفر الشيخ

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تشكيل لجنه لفحص أرقام بطاقات التموين المسروقة بكفر الشيخ تشكيل لجنه لفحص أرقام بطاقات التموين المسروقة بكفر الشيخ

أرشيفية

قرر المهندس إبراهيم طلحه وكيل وزارة بكفر الشيخ تشكيل لجنة من المديرية برئاسته لفحص أرقام البطاقات الذكية التموينية المسروقة من مكتبى تموين قريتى إبشان والكوم الطويل التابعتين لمركز بيلا، مع متابعة نتائج التحقيقات.

وقال محمد حشاد وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ اليوم الجمعة إن التحقيقات جارية للكشف عن المتسبب فى سرقة هذه البطاقات التموينية.

وأكد  وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ على مراجعة الكشوف الوارد بها أسماء أصحاب هذه البطاقات لبيان إذا تم صرف المقررات التموينية الخاصة بها أو لا عقب عملية السرقة،

وأشار «حشاد» إلى أنه فى حالة ثبوت ذلك، فسوف يتحمل مسئول حفظ البطاقات التموينية بكلا المكتبين، المسئولية كاملة، ويحول للنيابة العامه لمعاقبته جنائيا لإهدره المال العام.

وكان مأمور مركز شرطة بيلا قد تلقى بلاغا من مسئولى تموين المركز يفيد بسرقة مكتبى تموين قريتى إبشان، والكوم الطويل، والإستيلاء على بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين، وبمعاينة المكتبين تبين سرقة 265 بطاقة تموينية ذكية معدة للتسليم منها 150 بطاقة من مكتب الكوم الطويل، و115 بطاقة من مكتب إبشان.

 

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