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محافظ جنوب سيناء: لدينا مخطط لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة لا تقل عن سنغافورة

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محافظ جنوب سيناء: لدينا مخطط لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة لا تقل عن سنغافورة محافظ جنوب سيناء: لدينا مخطط لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة لا تقل عن سنغافورة
قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إن المحافظة لديها مخطط لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة لا تقل عن دبى أو سنغافورة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين العديد من الجهات وبخاصة وزارة الاستثمار وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين.

وأضاف فودة، على هامش مؤتمر " بتشتغل" الذى نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال، اليوم، الجمعة، لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "اشتغل" بشرم الشيخ، رغم أن المحافظة تلقت العديد من العروض والتصميمات التي يتم من خلالها تحويل شرم الشيخ إلى مركز عالمى، وأنه يتم حاليا دراسة هذه العروض.

وقال "رغم أن هناك انخفاضا فى معدلات السياحة خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه لا يجب تسرب اليأس والإحباط إلى النفوس، حيث أن الأمل موجود ومصر ستظل بخير أمد الدهر، وأننا قادرون على تجاوز العقبات ومواجهة التحديات".

وأشار إلى أن المحافظة لديها مخطط بشأن فرص الاستثمار والذى يقوم على 5 محاور هى العمران والصناعة والتعدين والسياحة والنقل والخدمات والزراعة.
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