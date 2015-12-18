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فيديو| أوباما يأكل بقايا سمكة في برنامج تلفزيوني

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فيديو| أوباما يأكل بقايا سمكة في برنامج تلفزيوني فيديو| أوباما يأكل بقايا سمكة في برنامج تلفزيوني

الرئيس الأمريكي، باراك اوباما في ألاسكا

استضاف برنامج Running Wild with Bear Grylls «العيش في البرية مع بير غريلز»الرئيس الأمريكي، باراك اوباما، ويتم تصوير البرنامج في ألاسكا، بصفتها من أكثر المناطق المتضررة من الاحتباس الحراري في العالم في سبتمبر الماضي.

 

يشتهر برنامج، الذي يعرض على «NBC» بمغامرات، يهدف منها غريلز إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الطبيعة، باستضافته شخصيات مختلفة في كل مرة.

وتحدث اوباما عن ضرورة الحفاظ على البيئة، قائلاً: “لدي ابنتان، وأريد أن يكون لي أحفاد في يوم ما، وأتمنى أن يتمكنوا من الاستمتاع بهذه البيئة، فليس من العدل أن تكون لنا وحدنا”.

ويقول أوباما: “عندما أقوم بشيء غير متوقع «كالذهاب للغداء على بعد بضعة شوارع من البيت الأبيض» فإن التعبير المستخدم من قبل القوات السرية هو “الدب طليق”، لذا فإن وجودي هنا مع بير في البرية ليس أمراً بعيداً عن هذا”.

ورغم أن المخرج يشعرك بأن أوباما وغريلز وحدهما في البرية، إلا أنه في الواقع كان هناك حوالي خمسين شخصاً مصاحبين للرئيس الأمريكي، بما في ذلك قوات سرية، وفريق أوباما الإعلامي، إلى جانب متذوق الطعام الرسمي للرئيس، كما كان هناك قناصة فوق الجبال، وطائرات هليكوبتر في الجو، والكثير من الأشياء التي “لم يرها الجمهور” في التصوير.

إلا أن متذوق الطعام الخاص بأوباما لم يمنعه من تناول بقايا سمكة سلمون عثر عليها المغامر غريلز، بعد أن طهاها هذا الأخير على النار، لأجل الرئيس الأمريكي، إذ في العادة يتناول غريلز الطعام نيئاً دون طهوه.

وقال أوباما في البرنامج: طلقد رأيت بعض الأشياء التي يأكلها غريلز، وأفضل عدم تناول شيء لا تزال عينيه أو قدميه ظاهرتين، أفضل تناول شيء غير واضح المعالم جداً”

وأضاف الرئيس الأمريكي مازحاً: “لا أدري إن كان ضرورياً أن يخبرني غريلز أن ما سنتناوله هو بقايا سمكة قضمها دب قبلنا، كان بإمكانه تجاهل هذه الجزئية”.

 

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