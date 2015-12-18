صور|محافظ قنا يعلن إنشاء ملعب متطور لقرية «أولاد نجم»

أكد عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه سيتم إنشاء ملعب نجيل صناعي ومبنى إداري على مساحة 3750 مترا مربعا بمركز شباب أولاد نجم بهجورة بمركز نجع حمادي بهدف جذب الشباب إلى ممارسة الأنشطة الرياضية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة للاهتمام بتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا وعدد من القيادات التنفيذية لقرية أولاد نجم بهجورة لمتابعة عدد من المشاريع الخدمية والتعرف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

و تفقد الإنشاءات النهائية بمدرسة أولاد نجم بهجورة وأعطى محافظ قنا تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة توفير المقاعد المدرسية وتوفير كل الاحتياجات والتجهيزات اللازمة والاهتمام بتشجير الفناء لتصبح المدرسة جاهزة لاستقبال طلاب القرية في اقرب وقت ممكن.

واطلع على سير العمل بوحدة صحة الأسرة بأولاد نجم بهجورة ولاحظ وجود تسرب مياه من الدور العلوي، كما أعطى تعليماته بإحالة العاملين بالوحدة إلى التحقيق للإهمال مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مقصر في عمله وشدد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وتوفير الأدوية لخدمة أهالي القرية.