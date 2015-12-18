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زعيم المعارضة الإسرائيلية: يحذر من منح أردوغان موطئ قدم فى غزة

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زعيم المعارضة الإسرائيلية: يحذر من منح أردوغان موطئ قدم فى غزة زعيم المعارضة الإسرائيلية: يحذر من منح أردوغان موطئ قدم فى غزة

>حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية اسحاق هيرتزوج من أن يمنح الاتفاق الإسرائيلى التركى بتطبيع العلاقات موطئ قدم للرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى قطاع غزة.

وأوردت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى أن هيرتزوج –زعيم حزب التحالف الصهيونى - انتقد اليوم الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والتقارير التى تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا بوصفها خطوة متأخرة.

وقال زعيم المعارضة الاسرائيلية لو أننا كنا توصلنا إلى هذا الاتفاق قبل عامين لكنا حصلنا على استفادة أكثر من الآن ..مضيفا أن العلاقات بين تل أبيب وأنقرة يجب أن تصبح أقوى على كل الأصعدة .

مشددا على أن أى اتفاق تطبيع يجب ألا يمنح أردوغان موطئ قدم فى غزة ، وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت أن اسرائيل وتركيا تقتربان من التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين ..مشيرة إلى أن هناك اجتماعات سرية بين مسئولى البلدين من أجل التوصل إلى الاتفاق .
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