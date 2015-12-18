أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

روسيا ترحب بتوقيع الاتفاق السياسى الليبى بالصخيرات

Google+ Print
روسيا ترحب بتوقيع الاتفاق السياسى الليبى بالصخيرات روسيا ترحب بتوقيع الاتفاق السياسى الليبى بالصخيرات

>أشادت وزارة الخارجية الروسية بأهمية الاتفاق السياسى الذى وقعته الأطراف الليبية فى مدينة الصخيرات المغربية.

وأوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن موسكو ترحب بتوقيع الاتفاق السياسى الليبى الذى ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني، متوقعين أن يمثل هذا الاتفاق نقطة انطلاق لبعث الدولة الليبية من جديد.

جاء ذلك فى بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، معربة عن تقديرها "لمسؤولية البرلمانيين والسياسيين وممثلى الجمعيات الأهلية الليبية الذين وقعوا هذا الاتفاق".
>ودعت الخارجية الروسية السياسيين الليبيين الذين لم يوقعوا الاتفاق بعد، إلى الانضمام إليه، وشددت على أهمية أن يوفر المجتمع الليبى الدعم اللازم "للسلطات الجديدة".

وأكدت "أننا نرى لنا مصلحة فى قيام دولة ديمقراطية مستقرة تعتمد على مؤسسات السلطة القادرة على العمل بما فيها الجيش وقوات الأمن، فى ليبيا"، مشيرة إلى "أن ذلك لا يتفق وتمنيات الشعب الليبى فحسب، بل يستجيب لمصالح منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية والمجتمع الدولى كله".

يذكر أن الاتفاق الذى وقعه ممثلو كافة أطياف الشعب الليبى - أمس - ينص على تشكيل حكومة وفاق وطنى تقود مرحلة انتقالية تنتهى بإجراء انتخابات تشريعية، بعد عام، وتوسيع المجلس الرئاسى ليتكوّن من تسعة أشخاص. كما ينص على أن السلطة تتشكل من ثلاث مؤسسات دولة رئيسية، وهى مجلس النواب ويمثل السلطة التشريعية، ومجلس الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية ومجلس رئاسي.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365