"البيشمركة" تقتل 5 قيادات من "داعش" فى معارك شمالى العراق

>كشفت قوات "البيشمركة" الكردية اليوم الجمعة عن أنها قتلت خمسة من كبار المسؤولين فى تنظيم"داعش" الإرهابى خلال هجمات التنظيم على مواقعها فى محور ناوران شمالى العراق.

وقال مصدر عسكرى كردى إن من بين القتلى مسؤول محور ناوران المكني"ابو حمودي"، ومسؤول المفارز الخاصة"أبو طلحة" مع 15 مسلحا من مرافقيه، ومسؤول المفارز الخاصة حسين سليمان مع 18 من مرافقيه، ومسؤول عمليات محور الخازر "أبو همام" مع 32 من مرافقيه، ومسؤول المفارز الخاصة"أبو نبأ" مع 32 من مرافقيه.

يذكر ان داعش هاجم أول أمس الأربعاء جبهات قوات البيشمركة فى محاور ناوران وبعشيقة وتل أسود والخازر وجبل "زرتك" الاستراتيجي، مما أدى إلى مقتل 75 من داعش ومتل 6 من مقاتلى البيشمركة بينهم ضابط برتبة عميد

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