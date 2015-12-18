أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"البيشمركة" تقتل 5 قيادات من "داعش" فى معارك شمالى العراق

Google+ Print
"البيشمركة" تقتل 5 قيادات من "داعش" فى معارك شمالى العراق "البيشمركة" تقتل 5 قيادات من "داعش" فى معارك شمالى العراق

>كشفت قوات "البيشمركة" الكردية اليوم الجمعة عن أنها قتلت خمسة من كبار المسؤولين فى تنظيم"داعش" الإرهابى خلال هجمات التنظيم على مواقعها فى محور ناوران شمالى العراق.

وقال مصدر عسكرى كردى إن من بين القتلى مسؤول محور ناوران المكني"ابو حمودي"، ومسؤول المفارز الخاصة"أبو طلحة" مع 15 مسلحا من مرافقيه، ومسؤول المفارز الخاصة حسين سليمان مع 18 من مرافقيه، ومسؤول عمليات محور الخازر "أبو همام" مع 32 من مرافقيه، ومسؤول المفارز الخاصة"أبو نبأ" مع 32 من مرافقيه.

يذكر ان داعش هاجم أول أمس الأربعاء جبهات قوات البيشمركة فى محاور ناوران وبعشيقة وتل أسود والخازر وجبل "زرتك" الاستراتيجي، مما أدى إلى مقتل 75 من داعش ومتل 6 من مقاتلى البيشمركة بينهم ضابط برتبة عميد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365