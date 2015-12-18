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بالفيديو - الغضب يبدأ.. جماهير روما تسب وتقذف لاعبي الذئاب بالبيض

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بالفيديو - الغضب يبدأ.. جماهير روما تسب وتقذف لاعبي الذئاب بالبيض بالفيديو - الغضب يبدأ.. جماهير روما تسب وتقذف لاعبي الذئاب بالبيض

بدأت حملة الغضب الكبيرة من قبل جماهير روما تجاه الفريق في التزايد أكثر وأكثر وأن تصبح أكثر عنفا وذلك عقب خروج الفريق من كأس إيطاليا.

روما ودع كأس إيطاليا أمام سبيزيا فريق الدرجة الثانية بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في لقاء شهد مشاركة محمد صلاح. (طالع التفاصيل)

وداع كأس إيطاليا أكمل سلسلة النتائج المخيبة للآمال لروما، فلم يحقق الفريق أي فوز منذ الثامن من نوفمبر 2015 بإسقاطه لاتسيو بهدفين نظيفين.

وأقام نادي روما يوم الخميس حفل عشاء للاعبي والجهاز الفني للفريق احتفالا بأعياد "الكريسماس" إلا أن غضب الجماهير وصل إلى مكان إقامة الحفل.

وتجمع ما يقرب من الـ200 مشجع لنادي روما قبل أن ينهالوا بالسب والشتائم على لاعبي ومسؤولي الفريق بمجرد ظهورهم.

كما قذفت الجماهير حافلة الفريق واللاعبين بالبيض مع هتافات "أذهبوا إلى العمل" حسبما أكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية.

ونشرت الصحيفة الإيطالية للحظات هجوم جماهير روما بالبيض على اللاعبين والحافلة.

ويحتل روما المركز الخامس برصيد 29 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر إنتر و3 نقاط عن صاحب المركز الثاني فيورنتينا.

وعلى الجانب الأخر أكدت سكاي الإيطالية إن لقاء يوم الأحد بين روما وجنوى قد يحدد بشكل كبير مستقبل رودي جارسيا مع الفريق.

وقالت الشبكة الإيطالية أن مارسيلو بييلسا الأرجنتيني هو المرشح الأول لخلافة جارسيا. (طالع التفاصيل)

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فيديو اليوم السابع

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