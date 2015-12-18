سيف اليزل: تحالف "فى حب مصر" انتهى.. ونحمل الآن مسمى "ائتلاف دعم مصر"

أعلن اللواء سامح سيف اليزل، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر ، عن المسمى النهائى، للتكتل السياسى الذى تسعى قائمة فى حب مصر تشكيله تحت قبة المجلس، ليحمل مسمى "ائتلاف دعم مصر".

وقال "اليزل"، المرشح الوحيد لمنصب رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى لقيادات تكتل دعم الدولة المصرية المنعقد حالياً بأحد فنادق القاهرة، إنه لن يترشح لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى أو وكالة مجلس النواب.

وأشار إلى أن تحالف قائمة فى حب مصر الانتخابى انتهى بانتهاء الانتخابات، ونحن الآن أمام تكتل سياسى تحت مسمى ائتلاف دعم مصر.