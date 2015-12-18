سيف اليزل: 8 أحزاب بـ"دعم مصر".. وننتظر المعينين لدعم مرشح لرئاسة البرلمان

قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف دعم مصر ، أن حزبى المحافظين ومصر الحديثة أعلنا رسمياً انضامامها رسمياً للائتلاف، ليكون إجمالى عدد الأحزاب المنضمة حتى الآن 8 أحزاب.

وأضاف خلال الاجتماع المنعقد حالياً بأحد فنادق القاهرة، إن الائتلاف ينتظر حتى إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، قراراً بشأن المعينون البالغ عددهم 28 نائباً، قبل الحديث عن اختيار اسم مرشح عن الائتلاف لتقلد منصب رئيس مجلس النواب، جاء ذلك تعليقاً على مطالبة أحد النواب بضرورة اختيار شخصية لرئاسة مجلس النواب.

وتابع اليزل، أن النائب مصطفى الجندى، اقترح ضرورة تقديم النواب الراغبين الترشح على مناصب رئاسة اللجان النوعية أو وكالة اللجان، التقدم له بسيرتهم الذاتية (ـC.v) للاختيار بينهم.

سيف اليزل: تحالف "فى حب مصر" انتهى.. ونحمل الآن مسمى "ائتلاف دعم مصر"

تغيير مسمى تكتل "دعم الدولة" إلى "ائتلاف دعم مصر"

ترشح سامح سيف اليزل لرئاسة ائتلاف دعم الدولة بدون منافس