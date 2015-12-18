بالصور.. محافظ الفيوم يشهد فعاليات بطولة كأس مصر للشراع

شهدالمستشار وائل مكرم الله محافظ الفيوم فعاليات بطولة كأس مصر للشراع التى ينظمها الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء في الفترة من 17-19 ديسمبر الجارى، على ساحل بحيرة قارون بمشاركة 40 لاعبا يمثلون سبعة أندية.

حضر فعاليات البطولة اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، واللواء خالد جبرتى السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد، والمهندس عمرو أبو السعود عضو مجلس إدارة الاتحاد، والكابتن عبد الحميد مرسى رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد.

وأشار المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم إلى أن جو الفيوم المعتدل والإمكانيات البيئية الفريدة التى تتمتع بها، تؤهلها لاستضافة البطولات الرياضية والفعاليات السياحية، مؤكدا أن تنظيم مثل هذه الفعاليات على أرض الفيوم يسهم فى تنشيط حركة السياحة، والتعريف بما تذخر به الفيوم من إمكانيات ومقومات سياحية وأثرية وبيئية .

>كما لفت محافظ الفيوم إلى أن المحافظة قد نظمت أوائل الشهر الحالى مهرجان تونس للحرف اليدوية والخزف والذى لاقى نجاحا كبيرا.

وأضاف أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة افتتاح متحف وادى الحيتان وتنظيم احتفالية كبري بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وهيئة تنشيط السياحة بمناسبة تعامد الشمس علي قدس الأقداس بمعبد قصر قارون صباح يوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري .

وأشار عبد الحميد مرسى رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد المصرى للشراع والإنزلاق علي الماء ان بطولة كأس مصر للشراع يتم تنظيمها للمرة الأولي علي ارض الفيوم بعد ان استضافت المحافظة عام 2013 إحدي مراحل بطولة الجمهورية للشراع ، مؤكدا ان الفيوم تتمتع بجوها المعتدل كما تتميز بحيرة قارون بأنها خالية من الأمواج والرياح فيها معتدلة وثابتة الإتجاه واضاف ان البطولة يشارك فيها 40 لاعبا يمثلون سبعة اندية هي ( نادي اليخت المصري بالأسكندرية ،نادي الصيد بالأسكندرية ، نادي يخت القاهرة ، نادي كشافة الجيزة ، نادي الكشافة البحرية ، النادي المصري بالقاهرة، نادي المقاولون العرب الرياضي ) موضحا ان فعاليات البطولة بدأت امس بتنظيم سباقين وتستكمل الفعاليات اليوم بثلاث سباقات وغدا سباق واحد ، وسيتم منح الفريق الفائز كأس البطولة ، ومنح اللاعبين الثلاثة الأوائل الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية .

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