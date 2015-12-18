محافظ قنا يحيل العاملين بالوحدة الصحية بأولاد نجم للتحقيق بسبب الإهمال

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا إحالة العاملين بوحدة صحة الأسرة بقرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادى، إلى التحقيق، للإهمال ووجود تسرب مياه من الدور العلوى للوحدة.

وأكد الهجان خلال زيارته الوحدة الصحية للاطلاع على سير العمل، اليوم الجمعة، أنه لا تهاون مع أى مقصر فى عمله، وشدد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وتوفير الأدوية لخدمة أهالى القرية.

وقال: سيتم إنشاء ملعب نجيل صناعى ومبنى إدارى على مساحة 3750 مترا مربعا بمركز شباب أولاد نجم بهجورة، بهدف تشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة للاهتمام بتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة .

كما تفقد الهجان الإنشاءات النهائية بمدرسة أولاد نجم بهجورة، وأعطى محافظ قنا تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة توفير المقاعد المدرسية وتوفير كافة الاحتياجات والتجهيزات اللازمة والاهتمام بتشجير الفناء، لتصبح المدرسة جاهزة لاستقبال طلاب القرية فى أقرب وقت ممكن.