ضبط مدرس بحيازته لوحة أثرية وعملات معدنية فى الوادى الجديد

نجحت قوة من إدارة شرطة السياحة والآثار بالوادى الجديد، ومباحث مركز شرطة الداخلة، فى ضبط مدرس بحوزته قطع وعملات أثرية، وتم تحريز المضبوطات، وتحرر بها المحضر رقم 3، أحوال قسم سياحة وآثار الداخلة، وأحيل المحضر للنيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا يفيد بضبط "أ.س" 47 سنة مدرس ومقيم بمركز الداخلة، وبحوزته 10 عملات دائرية الشكل، ولوحة 15سم ×25 سم مرسوم عليها توت عنخ آمون، ومفتاح الحياة يشتبه فى أثريتها، حيث تم تحريزها وتحرر بها محضر، وأحيلت إلى النيابة العامة.