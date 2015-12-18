أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط مدرس بحيازته لوحة أثرية وعملات معدنية فى الوادى الجديد

Google+ Print
ضبط مدرس بحيازته لوحة أثرية وعملات معدنية فى الوادى الجديد ضبط مدرس بحيازته لوحة أثرية وعملات معدنية فى الوادى الجديد
نجحت قوة من إدارة شرطة السياحة والآثار بالوادى الجديد، ومباحث مركز شرطة الداخلة، فى ضبط مدرس بحوزته قطع وعملات أثرية، وتم تحريز المضبوطات، وتحرر بها المحضر رقم 3، أحوال قسم سياحة وآثار الداخلة، وأحيل المحضر للنيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا يفيد بضبط "أ.س" 47 سنة مدرس ومقيم بمركز الداخلة، وبحوزته 10 عملات دائرية الشكل، ولوحة 15سم ×25 سم مرسوم عليها توت عنخ آمون، ومفتاح الحياة يشتبه فى أثريتها، حيث تم تحريزها وتحرر بها محضر، وأحيلت إلى النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365