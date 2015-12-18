استئناف العمل بمصنع سيراميك العاشر بعد سقوط سقف على العمال

>شهدت المنطقة الصناعية الثالثة فى مدينة العاشر من رمضان، حالة من الهدوء والاستقرار داخل شركة سيراميكا لابوتيه التى سقطت من سقفها 3 ألواح صاج تسببت فى إصابة 8 عمال، وعودة العمل داخل الشركة بعد إزالة آثار الحادث وخرج أغلب العمال المصابين من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر بعد إجراء الإسعافات الأولية لهم.

وأكد الدكتور صبحى نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة سيراميكا لابوتيه بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، وصاحب الشركة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه لا يوجد أى انهيارات فى سقف الشركة وإنما ماحدث هو تطاير 3 ألواح صاج من أعلى الصندرة الداخلية للصالة من شدة الهواء وسوء الأحوال الجوية مما تسبب فى إصابة 8 عمال بإصابات خفيفة وتم نقلهم للمستشفى للاطمئنان عليهم.

كانت اليوم السابع قد حصلت على أسماء المصابين والصورالأولية لسقوط ألواح الصاج وهم " بولا عزمى ينى جريس" 27 عاما، عامل فنى بقسم صيانة الفرز من كفر الشيخ سيدى سالم، وتم تحويله إلى مستشفى المركز الطبى العالمى، ومحمد مصبح فاروق محمد، 25 سنة، من المنير مركز مشتول السوق وتم تحويله أيضا للمركز الطبى، وأحمد محمد الحسينى أحمد، 27 سنة، من المنير مركز مشتول السوق شرقية، وهام يحيى هاشم إسماعيل 35 سنة، عامل، ومقيم بعزبة فرجاتى مركز طوخ، وحماية أحمد عطية إبراهيم 27 سنة، كفر الشيخ حمودة مركز ههيا بالشرقية، وجارى التعرف على أسماء حالتين تم نقلهم إلى مستشفى ابن سيناء وحالة بمستشفى الغندور.

وتلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بانهيار جزء من مصنع سيراميكا لابوتيه.