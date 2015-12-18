ضبط 5 أثيوبيين تسللوا للبلاد بطريقة غير شرعية داخل قطار فى رمسيس

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على 5 أشخاص يحملون الجنسية الإثيوبية دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية متسللين عبر السودان، حيث تم ضبطهم داخل قطار أثناء دخوله محطة رمسيس.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة إخطاراً من خدمة تأمين القطار رقم 997 ( أسوان / القاهرة )، بضبط 5 أشخاص يحملون الجنسية الإثيوبية، أثناء تواجدهم داخل القطار عقب وصوله محطة القاهرة.
وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير شرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر رقم 42/117 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة وجارى إرساله لقسم شرطة شبرا لقيده وعرضه على النيابة .
تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة إخطاراً من خدمة تأمين القطار رقم 997 ( أسوان / القاهرة )، بضبط 5 أشخاص يحملون الجنسية الإثيوبية، أثناء تواجدهم داخل القطار عقب وصوله محطة القاهرة.
>وتبين أنهم دخلوا للبلاد بطريقة غير شرعية، عن طريق دولة السودان، بمساعدة شاب مصرى عن طريق سمسار يدعى "حسن " مقابل حصوله على مبالغ مالية .
وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير شرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر رقم 42/117 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة وجارى إرساله لقسم شرطة شبرا لقيده وعرضه على النيابة .
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