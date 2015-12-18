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ضبط 5 أثيوبيين تسللوا للبلاد بطريقة غير شرعية داخل قطار فى رمسيس

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ضبط 5 أثيوبيين تسللوا للبلاد بطريقة غير شرعية داخل قطار فى رمسيس ضبط 5 أثيوبيين تسللوا للبلاد بطريقة غير شرعية داخل قطار فى رمسيس
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على 5 أشخاص يحملون الجنسية الإثيوبية دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية متسللين عبر السودان، حيث تم ضبطهم داخل قطار أثناء دخوله محطة رمسيس.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة إخطاراً من خدمة تأمين القطار رقم 997 ( أسوان / القاهرة )، بضبط 5 أشخاص يحملون الجنسية الإثيوبية، أثناء تواجدهم داخل القطار عقب وصوله محطة القاهرة.
>وتبين أنهم دخلوا للبلاد بطريقة غير شرعية، عن طريق دولة السودان، بمساعدة شاب مصرى عن طريق سمسار يدعى "حسن " مقابل حصوله على مبالغ مالية .

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير شرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر رقم 42/117 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة وجارى إرساله لقسم شرطة شبرا لقيده وعرضه على النيابة .
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