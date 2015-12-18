غدًا| جلسات محاكمة «قلاش» بتهمة عرقلة سير العمل بنقابة الصحفيين

تنظر غداً محكمة جنح قصر النيل ثاني جلسات محاكمة ” يحيي قلاش ” نقيب الصحفيين وحاتم زكريا ومحمد شبانة عضوي اللجنة الاستئنافية المختصة بنظر تظلمات القيد الاستئنافي للصحفيين بتهمة عرقلة سير العدالة والعمل والإخلال بانتظامه.

وأوضح المحامي ” السيد الجمصي ” إن نقيب الصحفيين وأعضاء اللجنة الاستئنافية تعمدوا عدم حضور الجلسات لتعطيل قيد الصحفيين أمام لجنة القيد الاستئنافى فحرر العديد من المضارين محاضر بقسم شرطة قصر النيل إلى جانب تقديم العديد من البلاغات للنائب العام ومع ذلك أصرّ المدعى عليهم على امتناعهم وكأنهم فوق القانون.

وتظلم عدد من الصحفيين أمام لجنة القيد الاستئنافى وفقا لما تنص عليه المادة 14 من لائحة القيد بنقابة الصحفيين للمطالبة بقيدهم فى جداول تحت التمرين بعد رفض قيدهم قى لجنة ديسمبر 2013 رغم انطباق جميع شروط القيد عليهم.