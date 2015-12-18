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بالصور.. سرقة وتخريب متحف كاريكاتير الفنان محمد عبلة بالفيوم

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بالصور.. سرقة وتخريب متحف كاريكاتير الفنان محمد عبلة بالفيوم بالصور.. سرقة وتخريب متحف كاريكاتير الفنان محمد عبلة بالفيوم
تعرض متحف الكاريكاتير الخاص بالفنان محمد عبلة والكائن فى قرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق لالفيوم للسرقة وتخريب محتوياته.

وقال الفنان التشكيلي محمد عبلة أنه حضر من القاهرة وفوجئ بتكسير الأبواب واقتحام المتحف وسرقة بعض الأجهزة منه مثل شاشة العرض وتمثال إفريقي خشبي صغير مع اتلاف محتوياته والقاء جميع اللوحات والأرفف علي الأرض واتلاف الكتب وأكد عبلة بأنه سيحرر محضر بمركز شرطة يوسف الصديق.

جدير بالذكر أن المتحف يعتبر الأول للكاريكاتير علي مستوي الشرق الأوسط ويقع علي بعد 70 كيلو متر من مدينة الفيوم وأنشأه محمد عبلة عام 2009 وانفق كل مالديه من مال عليه ليحقق حلم آخرين من رموز ورواد الكاريكاتير في الذين ظلوا سنوات يحلمون بانشاء متحف يحفظ تراثهم .
>رغم أن محمد عبلة اختار للمتحف مكان هادئا ومعزولا إلا أنهلم يكن بعيدا عن أحداث المجتمع حيث يضم لوحات عن مشكلات البطالة وفساد التعلم والصحة وازدحام المدن والرقابة علي الاعلام ولوحات نادرة لفناني الكاريكاتير الذين تم اعتقالهم في فترات زمنية معينة وأعمالهم داخل المعتقلات ومكتبه بها كتب نادرة وآخرى حديثة عن الكاريكاتير كما يضم قسم خاص بأغلفة مجلات فن الكاريكاتير خلال العصور الماضية مثل المطرقة والفكاهة والشعلة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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