وزير الأوقاف : مصر باقية رغم أنف الحاقدين والمتربصين

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الخير قادم لمصر وشعبها ،ونحن متفائلون ،وأحفادنا سيحصدون ثمار الخير ،ومصر باقية رغم انف الحاقدين اللذين يتربصون بها.

وأضاف وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة التى القاها ببورسعيد اليوم، أن بورسعيد سطرت التاريخ بدماء شهدائها أثناء العدوان الثلاثى وستظل دائما مصدر التاريخ لماضيها وحاضرها ومستقبلها المشرف وتصدرها لمنطقة القناة فى الكفاح ووقوفها بجانب قواتنا المسلحة فى وجه اعداء الوطن مؤكدا ان النصر ليس بكثرة العدد.

وقال جمعة،:علينا أن نأخذ بالأسباب ونحسن الاعتماد على الله ونعمل على نصرة دينه ونقف صفا واحدا وننقى قلوبنا من الشوائب ونتمسك بدين الله.