إطلاق حملة "نظف قريتك" فى "دمليج" بالمنوفية بمشاركة مسؤلى مجلس المدينة

أطلقت حملة اتحاد شباب دمليج، إحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، حملة تحت عنوان "نظف قريتك بنفسك"، تحت إشراف العميد حاتم السبع رئيس مجلس مدينة منوف، وبحضور بسيوني عيد نائب رئيس مجلس مدينة منوف لشئون القرى، والمحاسب صلاح أيوب رئيس الوحدة المحلية بزاوية رزين التابعة لها القرية.

وشهد اليوم قيام أعضاء الاتحاد والبالغ عددهم 100 شاب من شباب القرية بتنظيف الطرق الرئيسية بالقرية، بمساعدة مسؤلي مجلس المدينة والوحدة المحلية، حيث تم توفير الجليردر وسيارات لحمل القمامة، ونقلها إلى أقرب مقلب قمامة، وقد لقيت الحملة ترحيباً من أهالى القرية.

وأكد بسيونى عيد نائب رئيس مجلس المدينة، أن حملة أتحاد شباب دمليج تعد الأولي من نوعها فى المبادرة، وطالب نائب رئيس مجلس المدينة القرى الأخرى بعمل تلك المبادرة، التى لقيت ترحابا كبيراً من المسؤلين والأهالى، وذلك لحث الشباب على المشاركة فى العمل العام.