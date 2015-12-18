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تشكيل لجنة لمعرفة هوية سفينة ألقت بقرتين نافقتين على شواطئ رأس العش

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تشكيل لجنة لمعرفة هوية سفينة ألقت بقرتين نافقتين على شواطئ رأس العش تشكيل لجنة لمعرفة هوية سفينة ألقت بقرتين نافقتين على شواطئ رأس العش
أكد مصدر من جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، أن الجهاز يستعد لتشكيل لجنة لمعرفة السفينة التى ألقت بقرتين نافقتين على شاطئ رأس العش قرب مدينة رأس غارب وهذه اللجنة ستفحص الاختام الموجوده بالبقرتين ومطابقتها بإختام السفن العابرة فى الخط الملاحى للبحر الأحمر.

وأوضح المصدر أن جميع السفن العابرة والحاملة للابقار تختم الماشية بختم بلادها، وهى اختام معروفه لهيئة قناة السويس وبعد معرفة السفينة وبلد المنشأ سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها لآن ما فعلته مخالف لقانون البيئة والاتفاقيات الدولية.

وكانت قوات حرس الحدود عثرت على بقرتين نافقتين قرب شواطئ منطقة رأس العش ودفنتهما بشكل صحى بعد اخطار الطب البيطرى وجهاز شئون البيئة.

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مصر 365