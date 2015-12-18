المركز الثانى والميدالية الفضية لجامعة قناة السويس فى ماراثون زايد الخيرى

قال إبراهيم عبد الرحمن مدير إعلام جامعة قناة السويس، إن الجامعة حصلت على المركز الثانى والميدالية الفضية للاعب سالم محمد سالم الطالب بكلية التجارة بالإسماعيلية، من خلال مشاركة الجامعة فى مارثون زايد الخيرى، والذى يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث انطلقت صباح اليوم المرحلة الثانية من ماراثون زايد الخيرى، الذى يذهب ريع دورته الثانية لعلاج المصابين بمرض الفشل الكبدى، بعد أن ذهب ريع دورته الأولى لعلاج مرضى الفشل الكلوى.

وأشار عبد الرحمن إلى أن فوز الطالب سالم محمد سالم يأتى نتيجة الرعاية والدعم الذى يوليه الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورعايتهم لكل الطلاب وتشجيع النشاط الرياضى وإشراف فاتن السيد مدير عام رعاية الشباب والكابتن عادل القاضى مدير عام النشاط الرياضى والعاملين بالقطاع.

وأضاف مدير الإعلام بجامعة قناة السويس، أن السباق الرئيسى (10 كيلومترات) انطلق فى الثامنة صباح اليوم لعموم المشاركين الذين يتجاوز عددهم الـ50 ألف متسابق، وشهد سباقين لفئتى الناشئين (7 كيلومترات) والمعاقين (4 كيلومترات)، وسيحظى بتغطية غير مسبوقة على الصعيد المصرى من وسائل الإعلام والتليفزيون، حيث ستشارك قناة النيل مع قناة أبو ظبى الرياضية فى بث وقائعه على الهواء مباشرة.

وتابع "عبد الرحمن" أن إقامة الماراثون فى مصر للعام الثانى على التوالى تؤكد على النجاحات والسمعة الكبيرة التى بات يحظى بها الماراثون على مستوى العالم، وأن المرحلة الثانية والتى تقام فى القاهرة أصبحت حدثاً رئيسياً على أجندة الرياضة المصرية التى جندت كل مؤسساتها الفاعلة والمؤثرة فى تنظيم الحدث وبخاصة وزارات الدفاع والداخلية والصحة والشباب والرياضة.



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