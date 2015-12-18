المركز الثانى والميدالية الفضية لجامعة قناة السويس فى ماراثون زايد الخيرى

وأشار عبد الرحمن إلى أن فوز الطالب سالم محمد سالم يأتى نتيجة الرعاية والدعم الذى يوليه الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورعايتهم لكل الطلاب وتشجيع النشاط الرياضى وإشراف فاتن السيد مدير عام رعاية الشباب والكابتن عادل القاضى مدير عام النشاط الرياضى والعاملين بالقطاع.
وأضاف مدير الإعلام بجامعة قناة السويس، أن السباق الرئيسى (10 كيلومترات) انطلق فى الثامنة صباح اليوم لعموم المشاركين الذين يتجاوز عددهم الـ50 ألف متسابق، وشهد سباقين لفئتى الناشئين (7 كيلومترات) والمعاقين (4 كيلومترات)، وسيحظى بتغطية غير مسبوقة على الصعيد المصرى من وسائل الإعلام والتليفزيون، حيث ستشارك قناة النيل مع قناة أبو ظبى الرياضية فى بث وقائعه على الهواء مباشرة.
وتابع "عبد الرحمن" أن إقامة الماراثون فى مصر للعام الثانى على التوالى تؤكد على النجاحات والسمعة الكبيرة التى بات يحظى بها الماراثون على مستوى العالم، وأن المرحلة الثانية والتى تقام فى القاهرة أصبحت حدثاً رئيسياً على أجندة الرياضة المصرية التى جندت كل مؤسساتها الفاعلة والمؤثرة فى تنظيم الحدث وبخاصة وزارات الدفاع والداخلية والصحة والشباب والرياضة.
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