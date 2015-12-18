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صاحب صورة الأهرامات بمؤتمر بوتين: رسالتى وصلت بأن مصر آمنة

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قال الخبير المصرى بجامعة نيجنى نوفجورود الروسية، الدكتور عمرو الديب، الذى رفع صورة الأهرامات خلال المؤتمر الدولى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه رفع هذه الصورة خلال المؤتمر الصحفى لإيصال رسالة للعالم بتنشيط السياحة المصرية، وكذلك عودة السياح الروس الى ، وأنها آمنة، ورسالتى وصلت.

وأضاف عمرو الديب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من روسيا، أنه وجه سؤالين للرئيس بوتين أحدهما حول عودة السياح والعلاقات المصرية الروسية، والآخر عن تشكيل التحالف الإسلامى.

كان الدكتور عمرو الديب فاجأ الحاضرين بمؤتمر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، برفع صورة للأهرامات، فى محاولة منه للفت الأنظار لأهمية عودة السياح الروس لمصر.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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مصر 365

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