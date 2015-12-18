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وزير الإسكان ومسئولون إماراتيون يشهدون إزاحة الستار عن تمثال للشيخ زايد

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وزير الإسكان ومسئولون إماراتيون يشهدون إزاحة الستار عن تمثال للشيخ زايد وزير الإسكان ومسئولون إماراتيون يشهدون إزاحة الستار عن تمثال للشيخ زايد
شارك الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من المسئولين الإماراتيين، بحفل إزاحة الستار عن تمثال ضخم للراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمدخل مدينة الشيخ زايد، التى سميت باسمه، والذى أهداه أحد رجال الأعمال تخليداً لذكرى الراحل.
>اليوم السابع -12 -2015

وخلال الاحتفال، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالراحل، الذى دعم طيلة حياته، وكذا بالأسرة الحاكمة فى دولة الإمارات العربية الشقيقة، التى استكملت ما بدأه زايد من بناء لجدار الأخوة بين الشعبين الشقيقين.
>اليوم السابع -12 -2015

وقال رجل الأعمال محمود الشناوى، الذى تولى صنع التمثال، إن التمثال مصنوع من البرونز، ويزن 7 أطنان، وارتفاعه 7 أمتار و35سم، مشيراً إلى أنه تم تنسيق الموقع وتزيينه بمدخل المدينة الذى تزين بتمثال الراحل العظيم.
>اليوم السابع -12 -2015

وشهد الحفل تزيين المنطقة بأعلام الدولتين، وإطلاق بالونات مكتوب عليها بعض الأقوال المأثورة للشيخ زايد بن سلطان، التى تؤكد تلاحم الشعبين، والمساندة الكاملة لمصر فى كل المواقف.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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