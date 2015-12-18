تنفيذ تدريب عسكري «مصري – أردني» مشترك

بدأت عناصر من وحدات الصاعقة المصرية بالقوات المسلحة ونظيرتها الأردنية، التي وصلت إلى مصر، فعاليات التدريب المشترك “العقبة 2015″، والذي تستضيفه مصر ويستمر لعدة أيام بمناطق وميادين التدريب التخصصية بوحدات الصاعقة والوحدات الخاصة البحرية.

ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات تشمل أعمال مقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن واقتحام الطائرات المختطفة باستخدام أساليب الاقتراب الحذر لتحرير المحتجزين والتصدي للعدائيات المختلفة، والتدريب على المهارات الخاصة بالاشتباك الحر والدفاع عن النفس وفنون القتال المتلاحم والتعامل مع العبوات الناسفة ودوائر النسف والتدمير، وتنفيذ العديد من الرمايات بالذخيرة الحية على الأهداف النمطية وغير النمطية من مختلف أوضاع الرمي لصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتهم علي العمل الجماعي تحت مختلف الظروف.

ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكري مع القوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام مشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.