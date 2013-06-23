وزيرة التأمينات تجتمع بـ"أصحاب المعاشات" قبل بدء اعتصامهم غدا

كتب : وفاء الصعيدي منذ 31 دقيقة

علمت "الوطن" أن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، سوف تجتمع اليوم، بوفد من النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بعد قرارهم الذي أعلنوه أمس، عن تنظيم اعتصام مفتوح داخل مكتب الوزيرة بمقر الديوان العام بالعجوزة، بدءاً من صباح غد؛ احتجاجا على تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية 10% على شامل المعاش.

ومن المقرر أن تعلن النقابة العامة عن موقفها من قرار الاعتصام بعد انتهاء الاحتماع مع الوزيرة، وتحديد مدى الاستجابة لمطالبهم الخاصة بزيادة نسبة العلاوة إلى 25% على شامل المعاش.