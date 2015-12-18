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مقتل 56 عنصرا من داعش فى هجومين منفصلين شمال غرب كركوك

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مقتل 56 عنصرا من داعش فى هجومين منفصلين شمال غرب كركوك مقتل 56 عنصرا من داعش فى هجومين منفصلين شمال غرب كركوك

> أفادت مصادر فى قوات البيشمركة اليوم الجمعة بمقتل 56 عنصرا من تنظيم "داعش" وثلاثة من قوات البيشمركة فى هجومين منفصلين بكركوك شمال بغداد.

وقال كمال كركوكى قائد المحور الخامس إن "تنظيم داعش قام بهجوم واسع صباح اليوم على محور قضاء الدبس وتم التصدى له وتكبيده 11 قتيلا فيما قتل قرابة 45 عنصرا بقصف طيران التحالف الدولى فضلا عن مقتل أحد أفراد البيشمركة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وذكر ضابط برتبه عميد فى قوات البيشمركة إن "عناصر تنظيم داعش هاجموا فجر اليوم قوات البيشمركة فى محور قضاء مخمور ما اسفر عن مقتل اثنين من أفراد البيشمركة وإصابة سبعة آخرين بجروح... موضحا انه تم صد الهجوم بمساعدة طائرات التحالف الدولي".
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