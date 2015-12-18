غرق 4 لاجئين عراقيين في بحر إيجة

غرق 4 عراقيين بينهم طفلان جراء انقلاب زورق مهاجرين متجه إلى اليونان في بحر إيجة، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، خططاً لتعزيز وجودها هناك.

وكان الزورق يحمل 8 مهاجرين من مدينة بودروم الساحلية التركية إلى جزيرة كوس اليونانية عند انقلابه، وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن خفر السواحل في تركيا أنقذوا 4 أشخاص، وتم احتجاز مشتبه به في تنظيم الرحلة غير القانونية، بحسب “رويترز”.

تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة فرونتكس عن اعتزامها القيام بتعزيز تدريجي لتواجدها في بحر إيجة من 195 إلى 376 موظفاً، لدعم الجهود اليونانية للتصدي للأزمة.

وتعمل فرونتكس على زيادة تواجدها لتعزيز رصد المهاجرين ومساعدة السلطات المحلية وتحديد هوياتهم وتسجيلهم، وكذلك مكافحة شبكات تهريب الأفراد.

وتعتزم الوكالة إرسال المزيد من المعدات بما في ذلك سفن إضافية إلى بحر إيجة، ولديها الآن 16 سفينة ومروحتين.