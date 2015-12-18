أرقام في الجول - أفضل ممرر في الدوري.. نجم أهلاوي

بعد انقضاء ثماني جولات من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم من هو أفضل ممرر في المسابقة؟

من اللاعب الذي تخرج الكرة صحيحة من بين قدميه لزميله ويساهم بقوة في استحواذ فريقه على الكرة أثناء المباراة؟

هو قائد الأهلي حسام غالي.

رغم أنه لعب خمس مباريات فقط وأخرون خاضوا ثمانية لقاءات إلا أنه أفضل من يمرر الكرة بإتقان فقام غالي بـ398 تمريرة صحيحة حتى اللحظة.

وبلغت نسبة دقة تمريرات غالي 87% خلال المباريات الخمس التي شارك فيها كاملة مع الأهلي هذا الموسم.

ويأتي خلف غالي من حيث عدد التمريرات الصحيحة لاعب الأهلي السابق أحمد نبيل مانجا الذي قام بـ334 تمريرة بنسبة نجاح تصل إلى 81% مع سموحة.

ويحتل عبد الله السعيد لاعب الفريق الأحمر المركز الثالث بـ330 تمريرة (نسبة نجاح 80%) ثم صاحب الخبرة الكبيرة هاني سعيد لاعب مصر المقاصة بـ312 تمريرة (نسبة نجاح 86%).

وفي المركز الخامس يتواجد علي فتحي ظهير الإنتاج الحربي بـ297 تمريرة (نسبة نجاح 72%).