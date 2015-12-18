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مسئول بالبنك الدولى: يسعدنا دعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح المالى

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مسئول بالبنك الدولى: يسعدنا دعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح المالى مسئول بالبنك الدولى: يسعدنا دعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح المالى

>أعرب أسعد عالم، المدير الإقليمى المسئول عن واليمن وجيبوتى بالبنك الدولي، عن ترحيب البنك بدعم برنامج المصرية للإصلاح من أجل مساندة ضبط المالية العامة وضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال، وذلك فى إطار الشراكة الإستراتيجية لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات من أجل نمو شامل للجميع.

وقال عالم - فى بيان، اليوم الجمعة، تعليقا على موافقة البنك الدولى على تخصيص مليار دولار لمصر لدعم برنامجاها الإصلاحى - إن هذا البرنامج يهدف لضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة معدلات تحصيل الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتقوية إدارة الدين؛ فضلا عن ضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد دعم الطاقة، وتحرير سوق الطاقة، لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص.

ونوه المدير الإقليمى المسئول عن مصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولي، إلى أنه بجانب ذلك سيتم تعزيز بيئة أنشطة الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات التى تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية وتقليل الحواجز أمام دخول السوق والتشجيع على تحسين سياسات المنافسة.

يُُشار إلى أن قرض البنك الدولى لمصر أمس، هو الأول من سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لتمويل التنمية فى البلاد، وتظل المرحلتان الثانية والثالثة من الإطار مرهونتين بالتنفيذ المرحلى لبرنامج الإصلاح متعدد السنوات الذى تتبناه الحكومة المصرية، ولاسيما فيما يتعلق بوضع إطار ملائم للاقتصاد الكلي. وقد أُعد هذا البرنامج بالتشاور الوثيق مع البنك الأفريقى للتنمية الذى يقدم تمويلا موازيا.
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مصر 365

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