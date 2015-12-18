بالصور..انفجار الخط الرئيسي المغذي لمحطة البريرات برأس الخيمة

تسبب كسر في خط المياه الرئيسي المغذي الناقل لمياه محطة غليلة إلى محطة التوزيع في منطقة البريرات برأس الخيمة بغمر الشارع الرئيسي لمدينة الرمس والمنطقة المحاذية وحتى ميدان الاتحاد ومنطقة مصلى العيد.

وأوضح المهندس محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الإتحادية للكهرباء والماء أن غرفة العمليات في الهيئة تلقت صباح اليوم بلاغاً يفيد بوقوع تسرب في أحد وصلات أنبوب المياه الرئيسي بقطر 1000 ملم أمام مدينة الرمس في رأس الخيمة، وعلى الفور تحركت فرق الصيانة التابعة للهيئة لتحديد موقع التسرب، حيث تبين وجود تسرب في الوصلة المؤدية إلى خزان المياه بمدينة الرمس.

وأضاف أن أصلاح العطل سينتهي خلال الساعات القليلة القادمة، لافتاً أن الهيئة قامت بتعويض الفاقد من محطة غليلة عن طريق ضخ كميات من المياه تصل إلى 15 مليون جالون من مصادر بديلة لضمان استمرارية الخدمة وعدم تعرض بعض المناطق للنقص, لافتاً أنه من غير المتوقع أن يكون الايقاف المؤقت للخط أي تأثيرات على مستهلكي الإمارة، حيث أن المشاريع المنفذة من قبل الهيئة خلال الفترة الماضية ساهمت في الربط المائي داخل الإمارة ومن ثم تعويض أي نقص أو توقفات سواء للخطوط أو محطات الضخ أو التحلية.



> وأوضح المواطن جاسم محمد الوري من منطقة الرمس أن عدم وجود فتحتات لتصريف المياه ساهم في تجمع المياه بشوارع المنطقة قبل أن تباشر الصهاريج التابعة لدائرة الأشغال والهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه بسحب المياه وإعادة فتح الطريق.

وأشار المواطن محمد الطنيجي أن خط المياه هو موزع رئيسي للمياه المنتجة من محطة غليلة للتحلية, حيث يمر الخط بمنطقة الرمس وصولاً لخزانات التوزيع التابعة للهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه في منطقة البريرات, لافتاً أن قائدي المركبات لجأوا للشوارع الجانبية خلال ساعات الصباح للدخول والخروج من المدينة خوفاً من تعرض مركباتهم للتوقف في المياه.