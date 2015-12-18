كيف تستغلين فترة النوم للعناية بجمالك؟

بعد يوم طويل من العناء، قد تخلدين إلى النوم سريعاً من دون أن تفكري في استغلال هذه الفترة الليلية في العناية بالبشرة، ولذلك فإنّ "سيدتي نت" ينصحك بضرورة إعادة النظر في هذا الأمر. فساعات النوم الطويلة قد تمر على بشرتك مرور الكرام، وقد تستغلها البشرة في التجدد والشفاء والتغذية.

أيًّا من الأمرين ستختارين!! القرار يعود إليك. ولكن، إذا قررت استغلال هذه الفترة في تغذية بشرتك والعناية بها من دون أي عناء، فعليك اتباع هذا الروتين الليلي بشكل يومي:

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1.المكياج : احرصي على إزالة المكياج دائماً قبل النوم لتتمتعي ببشرة مشرقة وصحية في الصباح؛ فالمكياج أثناء النوم يساعد على ظهور حب الشباب والبثور على البشرة. وإذا كنت تقضين معظم الوقت خارج المنزل وتعودين في غاية التعب والإرهاق، فعليك ترك مناديل إزالة المكياج بجانب السرير لتتذكري إزالته قبل النوم.

2.حمام النوم: بعد يوم طويل من العناء، بشرتك ستكون بحاجة إلى أخذ حمام منعش لتتمتعي بنوم هادئ؛ ولأخذ حمام صحي ومغذٍ لبشرتك، قومي بإضافة 4/3 كوب من الحليب+ 5 ملاعق كبيرة من العسل في حوض الاستحمام الخاص بك واسترخي فيه لبعض الوقت، كما يمكنك إضافة بعض الورود إلى الماء لمنح جسمك رائحة عطرة . ولا تنسي تنظيف أسنانك بعد الانتهاء من الحمام.

3. ترطيب البشرة: بعد الاستحمام، استخدمي المرطب المناسب لبشرتك لتحصلي على بشرة رطبة ومتوهجة في الصباح. يمكنك استخدام زيت جوز الهند أو زيت الجسم الخاص بالأطفال؛ ولا تنسي وضع كريم الليل فهذه الكريمات ستعمل على ترطيب وتغذية بشرتك طوال فترة الليل.

4.ربطة شعرك: احرصي عند الذهاب إلى النوم على التأكد من أنّ تكون ربطة شعرك مريحة؛ حتى لا تضغطي على شعرك مما يجعلك تفقدين الكثير من الشعيرات الإضافية، ويجعل شعرك فوضويًّا في الصباح.

5.الشفاه: لا تتجاهلي شفتيك أثناء النوم، فعليك إعداد مرهم لشفتيك من صنع يديك وذلك بمزج زبدة الشيا + قطرات من الزيت العطري المفضل لديك. ضعي المرهم يوميًّا قبل النوم لتستيقظي وشفاهك غاية في الروعة والرطوبة والجاذبية.

6.ساعات النوم: احرصي على أخذ قسط كافٍ من النوم ليلًا من ست إلى ثماني ساعات لتحصلي على بشرة متوهجة ورائعة في صباح اليوم التالي.

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