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بالصور.. القطريون يحتفلون باليوم الوطنى بعروض عسكرية وجوية

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بالصور.. القطريون يحتفلون باليوم الوطنى بعروض عسكرية وجوية بالصور.. القطريون يحتفلون باليوم الوطنى بعروض عسكرية وجوية

>أحتفلت قطر اليوم بذكرى اليوم الوطنى فى الدوحة حيث شارك فى الإحتفال آلاف المواطنين وحسبما ذكرت وكالة رويترز الأخبارية فقد شارك آلاف المواطنين فى الإحتفالات التى شهدت عروض عسكرية مهيبة وأيضا إستعراضات جوية مذهلة لسلاح الجو القطرى .

يذكر أن اليوم الوطنى لقطر هو إحتفال وطنى يقام لإحياء ذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني فى 18 ديسمبر من عام 1878 ويحتفل به فى 18 ديسمبر من كل عام وقد تقرر اعتبار هذا اليوم عطلة بموجب مرسوم أصدره الأمير وولى العهد شيخ تميم بن حمد آل ثانى فى 21 يونيو عام 2007 .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365